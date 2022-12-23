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11:48, 23 декабря 2022Путешествия

Открыта продажа авиабилетов на излюбленный курорт богачей за восемь тысяч рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новогоднюю распродажу авиабилетов с 23 по 30 декабря

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске новогодней распродажи билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Продавать билеты со скидкой компания планирует с 23 по 30 декабря. Ежедневно в этот период на сайте перевозчика и в мобильном приложении будет открываться продажа для перелета на два дня вперед по 23 новым направлениям. При этом вылет может быть совершен в течение следующих одного-двух дней после даты покупки. Отмечается, что в распродаже участвует безбагажный тариф «Лайт».

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Стоимость авиабилетов в одну сторону по акции начинается от 2023 рублей, включая аэропортовые сборы. Уже в субботу, 24 декабря, российские туристы смогут отправиться на излюбленный курорт богачей, Мальдивы, или в тайский Бангкок за восемь тысяч рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что Мальдивы, которые входят в тройку любимых стран для отдыха российских богачей, стали доступнее для россиян. Спрос на это направление остается стабильным. По данным АТОР, стоимость новогодних туров на Мальдивы осталась на уровне 2021 года, а в некоторых случаях даже снизилась.

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Фариза Бацазова
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