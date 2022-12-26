Украина призвала исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из ООН

Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — сказано в заявлении МИД.

Министерство обвиняет Россию в занятии места постоянного члена СБ ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Также Украина обвиняет Россию в использовании права вето в Совбезе ООН и нарушении принципа «миролюбивости».