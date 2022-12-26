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19:15, 26 декабря 2022Бывший СССР

Украина призвала исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из ООН
Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины. Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — сказано в заявлении МИД.

Министерство обвиняет Россию в занятии места постоянного члена СБ ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Также Украина обвиняет Россию в использовании права вето в Совбезе ООН и нарушении принципа «миролюбивости».

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Виктория Кондратьева
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