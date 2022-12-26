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15:32, 26 декабря 2022Культура

Умер актер из фильма «Пианист» Ронан Вайберт

Умер актер из фильмов «Пианист» и «Тень вампира» Ронан Вайберт

Фото: D. Long / Globallookpress.com

Ушел из жизни британский актер Ронан Вайберт. Об этом сообщает Independent.

Вайберт скончался в возрасте 58 лет. Причина его смерти не раскрывается. Известно, что перед кончиной артист некоторое время болел.

Вайберт родился в Кембридже в 1964 году, позднее переехал в Южный Уэльс. Окончил театральную школу Rada. В 1989 году впервые дебютировал на экране, снявшись в сериале «Траффик». Также известен по фильмам «Пианист», «Тень вампира», «Спасти мистера Бэнкса» и другим. Последними проектами с участием артиста стали психологический триллер «Снеговик» 2017 года с Майклом Фассбендером в главной роли и шоу «Карнивал Ро», в котором снялись Орландо Блум и Кара Делевинь.

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Дениза Мацаева
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