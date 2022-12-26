В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма

Депутат Новиков заявил об отсутствии у Киева конкретного плана по возвращению Крыма

У Киева отсутствует четкий результативный план по возвращению Крыма, потому заявления отдельных лиц о возвращении полуострова следует воспринимать не более как часть информационной войны, нацеленной, прежде всего, на поддержку собственного населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, — не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население. Особенно на фоне осложнения ситуации, ведь на Украине наблюдаются серьезные перебои с энергоснабжением, идут новости из России о проведении различных мобилизационных мероприятий. Я говорю не только о проведенной мобилизации россиян, но и о мобилизации экономической, информационной, военно-технической», — уточнил Новиков.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, заявления первых лиц Украины нельзя расценивать иначе как элемент информационной войны, причем, не самый выверенный и продуманный.

Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков считает, что переговоры о возвращении полуострова ни к чему не приведут, поскольку для России это часть собственной территории, интегрированной в соответствии с волей крымчан. Судя по всему, невозможно и возвращение военным путем, ведь, по словам политика, решить другие проблемы этим способом у Киева не получается.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он заявил, что на Украине планируют возвращать полуостров «силой и дипломатией». При этом, по его словам, украинские подразделения намерены войти на территорию региона «с оружием в руках».