Шоураннер cериала «Ведьмак» рассказала о будущем проекта

Шоураннер cериала «Ведьмак» Хиссрих рассказала, что проект ожидают сиквелы и спин-оффы

Шоураннер cериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, какое будущее ожидает проект. Ее слова приводит Collider.

«Для меня и руководителей Netflix было важно представлять в голове финал шоу, потому что если вы пишете сценарий и не знаете, к чему он ведет, вы можете "заблудиться". Да, я абсолютно точно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, чем закончится сезон, это будет очень захватывающе», — сказала Хиссрик.

Как объяснила шоураннер, последней книгой, которая ляжет в основу сериала, станет «Владычица озера», пятый роман Анджея Сапковского в саге о Ведьмаке, рассказывающий легенду о короле Артуре. Вместе с тем Хиссрик отметила, что велика вероятность того, что история выйдет за рамки одного сериала.

«Меня часто спрашивали, будут ли еще какие-нибудь сиквелы, приквелы и спин-оффы. Думаю, да. Книги Сапковского во многих отношениях безграничны», — заявила Хиссрих.

Продюсер пошутила, что шоу может продолжаться до тех пор, пока она не поседеет и не сыграет самого Геральта.

Ранее стало известно, что исполнителю главной роли в сериале Генри Кавиллу устроят героические проводы в «Ведьмаке» в связи с его уходом.

