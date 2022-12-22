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15:38, 22 декабря 2022Культура

Генри Кавиллу устроят героические проводы в «Ведьмаке»

Генри Кавиллу устроят героические проводы в «Ведьмаке» в связи с его уходом из сериала

Кадр: сериал «Ведьмак»

Шоураннер cериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что актера Генри Кавилла ждут героические проводы в третьем сезоне шоу в связи с его уходом. Об этом сообщает Collider.

Шмидт Хиссрик отметила, что Кавилл очень многое привнес в сериал, поэтому продюсеры шоу хотят отдать ему должное. В новых сериях Геральду предстоит отказаться от нейтралитета и сделать все, чтобы добраться до Цири.

«Для меня это будут самые героические проводы, которые только могли бы у нас быть, хотя изначально [в сценарии] все было прописано по-другому», — высказалась шоураннер.

Ранее стало известно о том, что Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак». Уточнялось, что роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Одной из возможных причин ухода Кавилла называли его несогласие с тем, что киноадаптация не соответствовует сюжету книг.

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Дениза Мацаева
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