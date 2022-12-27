Kyodo: в Южной Корее решили простить коррумпированного экс-президента Ли Мен Бака

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил амнистировать бывшего президента республики Ли Мен Бака. Об этом пишет японское агентство Kyodo News.

81-летний экс-президент, которого осудили на 15 лет лишения свободы, был освобожден из тюрьмы в связи с ухудшающимся состоянием здоровья. Kyodo News отмечает, что решение южнокорейского правительства об амнистии бывшего главы государства было воспринято неоднозначно.

Сообщается, что Ли Мен Бак был арестован в 2018 году за получение взяток на общую сумму 8 миллиардов южнокорейских вон, за хищение 24,6 миллиарда вон, а также за скрытое владение компанией по производству автомобильных запчастей. В 2020 году апелляционный суд прибавил к его 15-летнему сроку еще два году, поскольку следствие выяснило, что экс-президент брал еще более крупные суммы взяток.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель помиловал вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, который был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за дачу взятки бывшему главе государства Пак Кын Хе.