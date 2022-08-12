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Вице-президента Samsung Electronics помиловали в Корее

Yonhap: президент Южной Кореи Юн помиловал вице-президента Samsung Electronics

Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель помиловал вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, который был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за дачу взятки бывшему главе государства Пак Кын Хе. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В августе прошлого года Ли Чжэ Ен уже был освобожден из-под ареста условно-досрочно в ходе амнистии по случаю Дня освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Однако для полного восстановления в правах Ли требовалось президентское помилование.

По данным южнокорейского Минюста, всего этом году президент помиловал 1 691 человека. В этот список не попал другой экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак, приговоренный к 17 годам заключения за коррупцию. По данным агентства, его кандидатуру исключили из перечня в последний момент на фоне снижения рейтинга действующего президента. В администрации Юн Сок Еля сочли, что это может снизить уровень поддержки главы государства.

В сентябре прошлого года канадский суд освободил из-под домашнего ареста финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. 1 декабря 2018 года ее задержали в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу американского суда. Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom, в обход торгово-промышленных санкций США.

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Марина Совина
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