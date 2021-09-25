Финдиректора Huawei освободили из-под домашнего ареста

Суд в Канаде освободил из-под домашнего ареста финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Как объявило Министерство юстиции Канады, Мэн Ваньчжоу имеет право покинуть страну после освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США, сообщает РИА Новости. Финдиректор Huawei заключила сделку с американскими властями, частично признав вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.

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По данным источника Reuters из окружения финдиректора Huawei, Мэн Ваньчжоу вылетит из Канады в Китай вечером 24 сентября.

При этом Министерство юстиции США заявило, что американские власти продолжат судебное разбирательство в отношении компании Huawei.

Рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei длится два с половиной года. 1 декабря 2018 года ее задержали в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу американского суда. Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom, в обход торгово-промышленных санкций США. 12 декабря Мэн Ваньчжоу выпустили под залог в размере 10 миллионов долларов. В 2019 году ей были предъявлены обвинения в промышленном шпионаже и хищении коммерческой тайны.