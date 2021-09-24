Финдиректору Huawei позволили избежать экстрадиции в США

Финансовому директору китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу позволили избежать экстрадиции в США. Как сообщает ТАСС, такое решение вынес суд Восточного округа штата Ною-Йорк, одобрив ее сделку с американскими властями.

Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Это позволит отложить рассмотрение дела Ваньчжоу, после чего при условии соблюдения ею всех условий договора с нее будут сняты все обвинения.

Условия сделки, выдвинутые американской стороной, судья в ходе заседания не озвучила: документ был заранее представлен правосудию и согласован обвиняемой. Выступавшая по видеосвязи из канадской тюрьмы Ваньчжоу при содействии переводчика согласилась с положениями соглашения.

По словам представителя прокуратуры, одобрение сделки позволит американскому Минюсту незамедлительно направить канадским властям уведомление об отзыве запроса об экстрадиции Ваньчжоу.

Рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei длится два с половиной года. 1 декабря 2018 года ее задержали в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу американского суда. Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom, в обход торгово-промышленных санкций США. 12 декабря Мэн Ваньчжоу выпустили под залог в размере 10 миллионов долларов. В 2019 году ей были предъявлены обвинения в промышленном шпионаже и хищении коммерческой тайны.

В настоящее время она находится под домашним арестом в канадском городе Ванкувер. Параллельно дело о ее экстрадиции ведет Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере.