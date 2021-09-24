США заявили о готовности к сделке по освобождению финдиректора Huawei

Финдиректора Huawei отпустят на свободу, если она признает свою вину и заплатит штраф США

США готовы отказаться от экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады, если она пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом написало BBC News.

Сообщается, что Ваньчжоу также освободят из-под домашнего ареста, если она признает свою вину в нарушении промышленных санкций США и промышленном шпионаже в пользу Китая. Суд над обвиняемой состоится в 20:00 по московскому времени в Бруклине. Ваньчжоу примет участие в процессе в виртуальном формате.

В настоящее время она находится под домашним арестом в канадском городе Ванкувер. Параллельно Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере ведет дело о ее экстрадиции в США. Если сделка финдиректора Huawei с Вашингтоном состоится, власти Канады также откажутся от ее выдачи американскому правительству.

Помимо прочего, Ваньчжоу является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. В 2018 году канадская полиция задержала ее в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры США. Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom, в обход торгово-промышленных санкций США. В 2019 году ей были предъявлены обвинения в промышленном шпионаже и хищении коммерческой тайны.

