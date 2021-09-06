Huawei нашла способ обойти запрет США

Huawei будет закупать у иностранных партнеров процессоры исключительно с поддержкой 4G. Об этом сообщается в Weibo известного китайского инсайдера Digital Chat Station.

По информации источника, китайская корпорация договорилась о покупке процессоров американской компании Qualcomm. Несмотря на запреты США, в компании нашли способ закупать компоненты у иностранного поставщика и тем самым обойти ограничения. Согласно договору между компаниями, Huawei имеет право приобретать только чипы без поддержки связи пятого поколения.

Речь идет о неанонсированных процессорах Snapdragon 7315, 8325 и 8450. Сообщается, что Qualcomm разрешили поставлять компоненты китайскому IT-гиганту при условии, что чипы не будут поддерживать 5G. Эксклюзивно для Huawei производитель выпустит специальную серию процессоров исключительно с поддержкой 4G.

По словам специалиста, этот необходимый компромисс позволит Huawei стабильно поставлять смартфоны на рынок. Несмотря на то что сейчас связь пятого поколения не распространена в мире, в будущем корпорации придется искать способы закупки чипов с поддержкой 5G.

Инсайдер Digital Chat Station уточнил, что Huawei уже сотрудничала с американской компанией по подобной схеме. Ранее ей удалось закупить у Qualcomm процессоры Snapdragon 888 без поддержки связи пятого поколения для своих смартфонов P50 и P50 Pro.

В конце лета стало известно, что Huawei увеличила количество произведенных в Китае компонентов, чтобы снизить зависимость от иностранных компаний. По оценке специалистов, доля китайских деталей в новых смартфонах бренда составляет более 60 процентов. Huawei находится под санкциями с мая 2019 года.