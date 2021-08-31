Huawei освоила импортозамещение

Huawei начала отказываться от иностранных деталей в своих смартфонах

Huawei увеличила количество произведенных в Китае компонентов, чтобы снизить зависимость от иностранных компаний. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Согласно отчету, китайский технологический гигант удвоил количество китайских компонентов в произведенных недавно смартфонах. По оценке специалистов, доля деталей из Китая составляет более 60 процентов. Корпорация работает над импортозамещением, тем самым стараясь заказывать большее количество компонентов внутри страны и снизить ввоз продукции из-за рубежа.

Журналисты выяснили, что в выпущенном весной смартфоне Huawei Mate 40E около 60 процентов деталей произведены на родине компании. Для сравнения, в его преемнике Mate 30 доля компонентов от местного производителя составляла около 30 процентов. Несмотря на освоенную Huawei практику, некоторые ключевые детали были произведены американскими компаниями или их партнерами. Также у Huawei еще есть запасы компонентов, приобретенных ранее.

В частности, в Mate 40E процессор, 5G-модуль, аккумулятор и дисплей были произведены в Китае. Снижение зависимости от иностранных поставщиков было достигнуто благодаря отказу от старого производителя экранов Samsung Electronics в пользу китайской компании BOE. На дисплей, по оценке специалистов, приходится до 30 процентов стоимости смартфона.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что власти США пошли на уступки китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Компании одобрили заявки на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Huawei находится в американском санкционном списке с мая 2019 года за обвинения в шпионаже в пользу китайского правительства.