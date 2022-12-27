Названы самые ожидаемые сериалы 2023 года

The Hollywood Repoter опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2023 года

Американский журнал The Hollywood Repoter опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2023 года.

Наиболее ожидаемым было названо шоу «Цитадель». Научно-фантастический телесериал, созданный Патриком Мораном и братьями Руссо, выйдет на сервисе Amazon Prime. В нем снялись Ричард Мэдден и Приянка Чопра.

На втором месте оказался проект «Дорогой Эдвард», премьера которого состоится в феврале. Драма, основанная на бестселлере американской писательницы Энн Наполитано, рассказывает о 12-летнем мальчике, который выжил в авиакатастрофе. В главных ролях предстанут Тейлор Шиллинг и Колин О’Брайен.

Третью строчку занял сериал «Роковое влечение» с Джошуа Джексоном и Лиззи Каплан. Шоу переосмыслит фильм 1987 года. Его премьера состоится на платформе Paramount+.

В десятку наиболее ожидаемых проектов также вошли «Идол», «Покерфейс», «Королева Шарлотта», «Сегун», «Мозгоправство», «Задача трех тел».

Ранее сайт IMDb опубликовал перечень самых популярных сериалов 2022 года. Лидером стал «Очень странные дела». Вторую позицию занял «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу».