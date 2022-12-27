Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:05, 27 декабря 2022Культура

Названы самые ожидаемые сериалы 2023 года

The Hollywood Repoter опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2023 года

Фото: GoffPhotos / SplashNews.Co / Legion-media

Американский журнал The Hollywood Repoter опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2023 года.

Наиболее ожидаемым было названо шоу «Цитадель». Научно-фантастический телесериал, созданный Патриком Мораном и братьями Руссо, выйдет на сервисе Amazon Prime. В нем снялись Ричард Мэдден и Приянка Чопра.

На втором месте оказался проект «Дорогой Эдвард», премьера которого состоится в феврале. Драма, основанная на бестселлере американской писательницы Энн Наполитано, рассказывает о 12-летнем мальчике, который выжил в авиакатастрофе. В главных ролях предстанут Тейлор Шиллинг и Колин О’Брайен.

Третью строчку занял сериал «Роковое влечение» с Джошуа Джексоном и Лиззи Каплан. Шоу переосмыслит фильм 1987 года. Его премьера состоится на платформе Paramount+.

В десятку наиболее ожидаемых проектов также вошли «Идол», «Покерфейс», «Королева Шарлотта», «Сегун», «Мозгоправство», «Задача трех тел».

Ранее сайт IMDb опубликовал перечень самых популярных сериалов 2022 года. Лидером стал «Очень странные дела». Вторую позицию занял «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Бывшему сенатору Арашукову и его отцу дали пожизненное заключение
Суд изъял у пожизненно осужденных Арашуковых Bentley и «Чайку» 1976 года выпуска
Федерация лыжных гонок вынесла вердикт по столкновению Большунова и Устюгова
Стали известны сроки поставок электромобилей «Москвич» в автосалоны
Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере
Германия предрекла Украине долгий и отчасти трудный путь в ЕС
Блогерша назвала лучший момент для применения сухого шампуня
С пожизненно осужденных экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца взыскали штраф
Отец отказался платить за одну из дочерей в отпуске и вызвал гнев в сети
В Европе заметили снижение уровня поддержки украинских беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.