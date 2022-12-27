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12:01, 27 декабря 2022Мир

Берлускони увидел просвет в диалоге о мире на Украине

Бывший премьер Италии Берлускони увидел просвет в диалоге о достижении мира на Украине

Фото: Yara Nardi / Reuters

В диалоге о достижении мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет». Его увидел лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, его слова передает итальянская газета La Repubblica.

Политик подчеркнул, что защита интересов Киева и работа по достижению мира не являются несовместимыми путями. «Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает», — высказался он.

Берлускони также рассказал, что давно не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Берлускони говорил, что его беспокоит то, как разворачиваются боевые действия на Украине, в частности, угрозы применить ядерное оружие со стороны разных политиков. В связи с этим он призвал как можно скорее заключить мир. Он также предлагал себя в качестве посредника между Украиной и Россией.

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Виктория Кондратьева
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