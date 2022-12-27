Разговор Блинкена с министром иностранных дел Китая посчитали провальным

Asia Times назвала фиаско попытку Блинкена получить от главы МИД КНР сведения о России

Попытка государственного секретаря США Энтони Блинкена получить от Китая информацию о контактах с Россией и Германией оказалась провальной. Такое мнение выразил индийский колумнист и бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар в материале для Asia Times.

Автор обвинил госсекретаря в том, что тот, пользуясь своей «самозванной ролью мирового полицейского», решил, что должен быть в курсе всего происходящего между Берлином, Пекином и Москвой. «Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско», — говорится в публикации.

Отмечается, что Блинкен «вероятно рассчитывал собрать подобные сведения» о переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. По словам Бхадракумара, госсекретарь решил, что звонок немецкого лидера Си Цзиньпину и поездка Медведева в Пекин — «никак не простая случайность», после этого он и «заподозрил неладное». В обоих случаях был затронут вопрос ситуации на Украине, сказано в статье.

Разговор Блинкена и Ван И состоялся 23 декабря. Министры сошлись во мнении о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации между двумя странами.