США и Китай обсудили российскую военную спецоперацию на Украине

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И спецоперацию России на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен созвонился со своим китайским коллегой Ван И и обсудил с ним проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Министры также сошлись во мнении о необходимости сохранять открытыми каналы коммуникации между двумя странами, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь обсудил необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации и ответственно поддерживать американо-китайские отношения», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдеп добавили, что Блинкен выразил главе МИД КНР свою озабоченность российской спецоперацией, указав на то, что ее проведение представляет угрозу для мировой безопасности и экономической стабильности.

Ранее российский советник-посланник Андрей Леденев рассказал, что санкции американской администрации продолжают значительно ухудшать отношения России и США. По его словам, Вашингтон отказывается осознавать, что попытки подрыва технологического развития РФ обречены на неудачу.