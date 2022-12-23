Российский дипломат заявил о неудачных попытках США подорвать развитие России

Дипломат Леденев: попытки США подорвать технологическое развитие РФ обречены на неудачу

Санкции американской администрации продолжают значительно ухудшать отношения России и США, заявил российский советник-посланник Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон отказывается осознавать, что попытки подрыва технологического развития РФ обречены на неудачу. Дипломат прокомментировал введение очередных американских рестрикций против российских организаций.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину», — подчеркнул он. Леденев напомнил, что действия Вашингтона приводят к серьезным негативным последствиям для «третьих» стран.

В четверг, 22 декабря, США обновили санкционный список и добавили в него 10 российских компаний, связанных с судоходством. Под ограничения попали, в частности, НИИ судового машиностроения, концерн «Моринформсистема-Агат» и АО «Морские навигационные системы», а также НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор» и Институт океанологии.