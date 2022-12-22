США ввели санкции против новых российских компаний

США добавили в санкционный список связанные с судоходством российские компании

США обновили санкционный список и добавили в него 10 российских компаний, связанных с судоходством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали, в частности, НИИ судового машиностроения, концерн «Моринформсистема-Агат» и АО «Морские навигационные системы», а также НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор» и Институт океанологии.

Ранее в декабре Министерство торговли США ввело санкции против еще девяти российских компаний из-за сложностей с их проверкой. В документе указаны компании «Альянс электроникс групп», «Академия безопасности бизнеса», «Насосы Ампика», «Интерком» и «Нуклин», Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук, «ВИП технолоджи» и «Таврида микроэлектроника».

Добавление в санкционный список в ведомстве связали с подозрениями в возможном вовлечении этих компаний в действия, «противоречащие национальной безопасности или внешней политике США».