Засыпающего на ходу из-за болезни россиянина призвали и сделали сапером

116.ru: сомнолог рассказала о призванном в саперы пациенте из Казани, засыпающем на ходу

Россиянина, страдающего обструктивным апноэ, мобилизовали в Казани и уже сделали сапером, рассказала врач мобилизованного Павла Никулина, сомнолог Татьяна Трутнева. Ее слова приводит портал 116.ru.

По словам Трутневой, из-за заболевания Никулин вынужден спать со специальным СИПАП-аппаратом. Однако в условиях полигона, а позже — в зоне спецоперации — обеспечить сон с этим аппаратом невозможно. В результате мужчина всю ночь задыхается, не высыпается и засыпает прямо на ходу или во время построений и тренировок.

«Вы можете себе представить сапера, который спит днем? Я могу, потому что это мой пациент. На этот случай я обращаю внимание всего медицинского сообщества. Врачи-неврологи, врачи-сомнологи, врачи-терапевты, пожалуйста, распространите, если вы понимаете, насколько это страшно», — описала ситуацию с призванным россиянином Трутнева.

Она добавила, что за время наблюдения пациента его дыхание во сне останавливалось на срок до двух минут, из-за чего насыщение крови кислородом падало до 36 процентов.

Трутнева отметила, что мобилизованный прошел несколько военно-врачебных комиссий, по результатам одной из которых мужчине присвоили категорию А, позже снизив ее до категории Б, которая тем не менее не дает освобождения от военной службы.

Врач Александр Леткин в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что из-за остановок дыхания во сне возникает кислородное голодание, что с высокой долей вероятности может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфарктов и инсультов, развития гипертонии, остановки сердца.