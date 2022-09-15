Врач предупредил об опасности храпа

Оториноларинголог Леткин назвал синдром острого апноэ сна опасным побочным эффектом храпа

Опасен для здоровья не сам храп, а его последствия, в частности синдром острого апноэ сна, предупредил врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные причины и побочные эффекты этой патологии.

Механизм возникновения храпа достаточно прост и понятен: человек втягивает ртом и носом воздух, который проходит через сузившиеся во время сна дыхательные пути, мягкие ткани носоглотки вибрируют, из-за чего и появляется звук, объяснил Леткин.

По его словам, врачи выделяют всего около 20 причин развития храпа, основными из которых можно считать:

Удлиненный небный язычок

Врожденная узость носовых проходов или глотки

Искривление носовой перегородки

Полипы в носу

Увеличенные аденоиды, миндалины

Травмы носоглотки

Курение и прием алкоголя

Жировые отложения на стенках глотки у людей с избыточным весом

Возрастные изменения тканей носоглотки

Опасен ли храп

Леткин заявил, что опасен не храп, а побочные эффекты, которые его сопровождают.

Опасно состояние апноэ (или СОАС-синдром острого апноэ сна), которое представляет собой остановку дыхания во сне. Она может длиться от 15 секунд до двух минут. В этот промежуток времени воздух не поступает в легкие, возникает кислородное голодание, что с высокой долей вероятности может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов и инсультов), развития гипертонии, остановкам сердца во сне. Другая опасность апноэ связана с тем, что тот, кто страдает этим заболеванием, постоянно не высыпается, ему все время хочется прилечь, закрыть глаза, у такого человека наблюдаются частые головные боли, развиваются стрессы, депрессии Александр Леткин Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника»

Помимо этого, храп становится причиной психологических проблем, которые возникают в парах, где есть храпящий мужчина или храпящая женщина, добавил оториноларинголог.

Как лечить храп

Лечение храпа может быть как консервативным и хирургическим. «К консервативным методиках относятся физиотерапия, лекарственные средства, СИПАП-терапия (коррекция остановок дыхания при помощи специального СИПАП-аппарата, который накачивает воздух в легкие спящего человека). К хирургическому лечению обычно прибегают, если эти методики не помогают. Это может быть радиоволновая или лазерная коррекция причин, вызывающих храп», — объяснил Леткин.

Он перечислил три типа операций, которые проводятся для терапии храпа: сомнопластика — коррекция тканей мягкого неба; увулопластика — изменение длины небного язычка; увулопалатопластика — это комбинация сомнопластики и увулопластики.

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