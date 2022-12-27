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10:25, 27 декабря 2022Ценности

Бузова нашла новый способ похудеть и показала фигуру в бикини

Певица Ольга Бузова отправилась в баню в попытке похудеть и показала фигуру в бикини

Кадр: @buzova86

Российская певица Ольга Бузова нашла новый способ сбросить лишний вес и рассказала о нем под откровенным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя ведущая призналась, что отправилась в баню вместе с приятельницей в надежде похудеть. На размещенных кадрах знаменитость предстала в коричневом бикини-бандо с разноцветным принтом, белом полотенце и банной шапке. При этом волосы она собрала в пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

«Я хотела похудеть к Новому году, но как получилось. Я поправилась, поэтому я очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я больше не ем, хотя мы все любим колбасу», — отметила телезвезда в опубликованном видео, параллельно показывая фанатам свою фигуру в купальнике.

В августе Ольга Бузова также поделилась с поклонниками роликом в откровенном образе и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость выложила видео, на котором запечатлена в номере отеля Rixos в Сочи. На размещенных кадрах артистка вышла на балкон в белом халате, после чего разделась, оголив грудь.

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Карина Черных
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