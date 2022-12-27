Названы способствующие «успешному» старению факторы

Ученые назвали наличие супруга и отсутствие ожирения факторами «успешного» старения

Ученые из университета Торонто выявили привычки, которые становятся факторами «успешного» старения даже при наличии хронических заболеваний. Соответствующее исследование, участие в котором приняли более семи тысяч человек, опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи оценили физическое благополучие участников (способность ходить и ухаживать за собой без посторонней помощи), их психологическое и эмоциональное состояние, социальное положение и общий уровень здоровья. Также были учтены возраст, пол, уровень образования, образ жизни, диагностированные заболевания и финансовое благосостояние.

В результате выяснилось, что принадлежность к женскому полу, более высокий доход, наличие супруга, отсутствие ожирения и привычки курить, а также приверженность интенсивным нагрузкам связаны с более высокими шансами «оптимального» старения.

При этом активная ходьба и легкие и умеренные нагрузки не снижали рисков, связанных со старением.

Авторы исследования предположили, что успешное старение может быть достигнуто при помощи определенных привычек образа жизни.

Ранее швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ сокращения мышечного старения. При старении в мышцах накапливаются белки, которые необходимы для преобразования жирных кислот и аминокислот в керамиды. Сокращение избытка керамидов способно предотвратить возрастное снижение мышечной функции.