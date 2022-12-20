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04:46, 20 декабря 2022Наука и техника

Найден способ сокращения мышечного старения

Nature Aging: контроль керамидов сократил мышечное старение

Фото: Shutterstock

Швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ сокращения мышечного старения с помощью контроля керамидов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Процесс старения сопровождается деградацией мышц и потерей их массы и силы. На модели мышей ученые выявили, что с возрастом мышцы насыщаются керамидами. Керамиды часто используются в средствах по уходу за кожей, это сфинголипиды — класс жира, который не используется для производства энергии, а выполняют различные задачи непосредственно в клетке.

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Эксперименты показали, что при старении в мышцах накапливаются белки, которые необходимы для преобразования жирных кислот и аминокислот в керамиды. Сокращение избытка керамидов способно предотвратить возрастное снижение мышечной функции. К таким выводам пришли в процессе ряда испытаний с животными, которым вводили блокаторы керамидов, такие как мириоцин и синтетический блокатор Takeda-2, а также использовали аденоассоциированные вирусы, чтобы приостановить синтез керамидов в мышцах. Блокаторы предупредили потерю мышечной массы у пожилых подопытных, делали их сильнее, что позволяло им бегать на более длинные дистанции с улучшенной координацией.

Чтобы проследить механизм такого эффекта, специалисты измерили генетические факторы в мышцах с помощью секвенирования РНК. Блокировка производства керамидов активировала мышечные стволовые клетки, заставляя мышцы накапливать больше белка, что приводит к увеличению и укреплению мышц у возрастных особей.

Затем ученые изучили возможность применения этого метода на людях. Они обследовали несколько тысяч 70- и 80-летних пациентов и обнаружили, что 25 процентов имеют определенную форму гена, который приводит к уменьшению выработки сфинголипидов в мышцах. Добровольцы, у которых была эта форма гена, могли дольше ходить, были сильнее и лучше вставали со стула.

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Елена Апазиди
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