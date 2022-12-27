Стало известно о спорах республиканцев в США из-за помощи Украине

FT: республиканцы в Конгрессе США разделились в позициях по дальнейшей помощи Украине

Республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. О спорах среди республиканцев стало известно Financial Times (FT).

По информации издания, часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву. В частности, они уомнились в необходимости «карт-бланша» на помощь украинской стороне.