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09:13, 27 декабря 2022Мир

Стало известно о спорах республиканцев в США из-за помощи Украине

FT: республиканцы в Конгрессе США разделились в позициях по дальнейшей помощи Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. О спорах среди республиканцев стало известно Financial Times (FT).

По информации издания, часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву. В частности, они уомнились в необходимости «карт-бланша» на помощь украинской стороне.

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Виктория Кондратьева
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