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14:26, 24 декабря 2022Мир

Орбан рассказал о зависимости мира на Украине от США

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что украинские солдаты смогут воевать до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки будут оказывать им военную и финансовую помощь. «Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — заявил премьер.

Глава венгерского правительства также согласился с тем, что конфликт на Украине может затянуться на годы. «Эта опасность тоже существует», — прокомментировал он.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт поддерживает Украину и одновременно проявляет заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией. «Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — утверждал премьер.

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Дениза Мацаева
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