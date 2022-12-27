Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:17, 27 декабря 2022Путешествия

Россия и Китай захотели возобновить наземное пассажирское сообщение

Генконсульство в Харбине: Россия и Китай планируют возобновить наземное сообщение

Фото: Shutterstock

Россия и Китай захотели возобновить наземное пассажирское сообщение между государствами после смягчений азиатской страной антиковидных мер. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральном консульстве РФ в Харбине.

«Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска», — уточнили в пресс-службе дипмиссии.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

При этом в генконсульстве отметили, что процесс восстановления пассажирского сообщения будет состоять из нескольких этапов. Так, в начале 2023 года власти КНР планируют отменить карантин для въезжающих в страну иностранцев, далее в Китае начнут постепенно смягчаться правила пребывания для российских водителей. И, наконец, для россиян будет открыто пассажирское сообщение, «возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов».

Ранее стало известно, что власти КНР хотят открыть границу для иностранных путешественников с 8 января. Также с указанной даты планируется отменить обязательный карантин для въезжающих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России высказались об условиях возобновления переговоров с Украиной
Игравший в НХЛ россиянин раскритиковал квалификацию врачей в Северной Америке
«Одноклассники» и СТС помогут пользователям примерить образ героя телеканала
Глава ЕК назвала общий объем помощи от ЕС для Украины
Выдавших себя за силовиков и похитивших человека российских студентов задержали
Объявлен новый посол Германии в России
Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере
Бывший президент Украины перестал быть миллиардером
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Москвичам сообщили о бесплатном проезде в транспорте в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.