Генконсульство в Харбине: Россия и Китай планируют возобновить наземное сообщение

Россия и Китай захотели возобновить наземное пассажирское сообщение между государствами после смягчений азиатской страной антиковидных мер. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральном консульстве РФ в Харбине.

«Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска», — уточнили в пресс-службе дипмиссии.

При этом в генконсульстве отметили, что процесс восстановления пассажирского сообщения будет состоять из нескольких этапов. Так, в начале 2023 года власти КНР планируют отменить карантин для въезжающих в страну иностранцев, далее в Китае начнут постепенно смягчаться правила пребывания для российских водителей. И, наконец, для россиян будет открыто пассажирское сообщение, «возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов».

Ранее стало известно, что власти КНР хотят открыть границу для иностранных путешественников с 8 января. Также с указанной даты планируется отменить обязательный карантин для въезжающих.