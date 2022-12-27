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12:56, 27 декабря 2022Россия

Убившая детей «из-за бесов» россиянка оказалась дочерью настоятельницы монастыря

KP.RU: убившая детей жительница Екатеринбурга оказалась дочерью настоятельницы монастыря

Фото: Shutterstock

Жительница Екатеринбурга, убившая трех детей «из-за вселившихся бесов», оказалась дочерью настоятельницы монастыря в Козельске. Об этом сообщил KP.RU источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник пояснил, что россиянка сразу после того, как расправилась с двумя сыновьями и маленькой дочерью, написала об этом родственникам. «Она объяснила, что задушила детей, так как в них "вселились бесы". Утром племянница дозвонилась до полиции в Екатеринбурге. После этого к квартире семьи отправили участкового. Он попросил хозяйку съемного жилья связаться с главой семьи», — сказал источник.

Также выяснилось, что 37-летняя мать родилась в Калужской области, ее супруг родом из Челябинской области. В 2019 году мужчина вышел на пенсию после 20 лет службы в МВД.

До этого сообщалось, что задушившая детей в Екатеринбурге мать сообщила, что перед убийством видела галлюцинации.

О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление. До приезда полиции россиянка лежала с телами на кровати. Полицейские установили, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую утащил у отца.

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Анна Щербакова
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