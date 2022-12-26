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15:37, 26 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

В Екатеринбурге мать убила своих детей из страха, что в них вселились бесы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, женщину обнаружили лежащей на телах двух сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячной дочери. По предварительной информации, их задушила мать при помощи провода. Незадолго до этого она отправила родным сообщение, в котором сообщила, что в детей вселились бесы. Отмечается, что семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.

В настоящий момент на месте случившегося работают следователи и полиция.

Ранее сообщалось, что в Белгороде мать из-за ссоры с родственниками задушила детей ремнем и покончила с собой.

Илона Палей
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