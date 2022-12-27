Акции похоронного оператора в Китае резко подорожали

CNBC: акции оператора кладбищ и похоронных бюро в Китае подорожали на 80% за два месяца

Акции крупнейшего китайского оператора кладбищ и похоронных бюро Fu Shou Yuan International Group резко подорожали на закрытии биржи в Гонконге 23 декабря до самого высокого уровня за год, сообщает телеканал CNBC.

Стоимость ценных бумаг компании за два дня с 22 по 23 декабря увеличилась с 6 до 7,04 гонконгских доллара, а за два месяца они подорожали на 80 процентов. При этом с апреля 2021 года по октябрь 2022-го цена акций упала более чем на 50 процентов, однако после начавшегося в ноябре роста их стоимость за год на данный момент прибавила 15 процентов.

Увеличение капитализации компании происходит на фоне отмены китайскими властями политики «нулевой терпимости» к COVID-19 и последовавшего за этим скачком заболеваемости. В результате больницы и похоронные бюро страны оказались переполнены, в крематориях не успевали сжигать тела.

В то же время Национальная комиссия здравоохранения Китая ранее заявила, что прекратит публикацию статистики новых случаев заражения коронавирусом. А власти пересмотрели критерии, по которым в качестве причины смерти человека называли COVID-19, отнеся к ним лишь пневмонию и дыхательную недостаточность.

23 декабря Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению сообщило, что в сутки коронавирусом в стране заражается более 37 миллионов человек, а общая доля заболевших достигла почти 20 процентов от всего населения. Главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чэнь Цинь считал, что нынешняя волна COVID-19 в Китае в большинстве городов достигнет максимума в период с середины декабря по конец января.