В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 миллионов человек

Bloomberg: в Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек

В Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению.

Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.

Главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чэнь Цинь считает, что нынешняя волна COVID-19 в Китае в большинстве городов достигнет максимума в период с середины декабря по конец января.

Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. «Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

