В Китае спрогнозировали грядущий пик заболеваемости коронавирусом

South China Morning Post: Китай может столкнуться с пиком заболеваемости COVID-19 в январе

Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на эпидемиологов.

«Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

Уточняется, что при высокой степени трансмиссивности вариантов омикрон-штамма, которые сейчас преобладают в стране, ожидается, что рост числа случаев заражения будет внезапным. Однако, принимая во внимание масштабы населения Китая и региональные различия, пики заболеваемости настигнут разные регионы в разное время. «На то, чтобы "цунами" заболеваемости, захлестнувшее крупные города Китая, утихло, может уйти около двух месяцев», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Китай столкнется с экономическим спадом зимой в связи с тем, что в стране произошел резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Отмечается, что количество зараженных исчисляется сотнями миллионов человек.