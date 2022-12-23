Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая

Bloomberg: Китай столкнется с экономическим спадом зимой из-за новой волны COVID-19

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае привел к заражению сотен миллионов человек и усилил опасения аналитиков и представителей бизнеса относительно того, что страна вновь столкнется с угрозой экономического спада. Об этом пишет Bloomberg.

Наибольший рост числа заражений наблюдается в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине, что отражается на трафике пассажиров в общественном транспорте и числе автомобилей на дорогах. Так, уровень пробок в 15 крупных городах страны оказался на 56 процентов ниже показателей января 2021 года — это хуже, чем в период весенних локдаунов, затронувших всю страну.

Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, ежедневно в стране могут заражаться по 37 миллионов человек, а по данным на 21 декабря, число заболевших могло достигать 248 миллионов, или 18 процентов населения.

Из-за роста заболеваемости, который привел к нехватке мест в больницах и переполненным крематориям, люди стали меньше выходить на улицу и перемещаться по стране. Это может создать ситуацию, при которой зимой снизится потребительская и производственная активность в стране, которая только недавно отказалась от политики массовых локдаунов.

«Всплеск уровня заражения после ослабления ограничений на передвижение будет сдерживать экономическую активность зимой: в период с декабря по январь», — заявил аналитик M&G Investments Гуан И Лоу.

«В ближайшее время Китай столкнется с серьезными рисками для здоровья и экономики. Многие потенциальные потребители, вероятно, останутся дома и откажутся от перемещений, чтобы не заразиться», — сказал экономический аналитик Morning Consult Джесси Уиллер.

По данным агентства, значение одного из ключевых индексов, отражающего ситуацию с деловой активностью в высокотехнологичных отраслях экономики — EPMI (Emerging Industries Purchasing Managers’ Index), в декабре упало до 46,8 пункта, что свидетельствует об очередном экономическом спаде. В конце ноября EPMI находился на уровне 52,2 пункта (любой уровень выше 50 пунктов отражает рост деловой активности).

Еще 6 декабря казалось, что китайская экономика начала «выздоравливать» от COVID-19. Тогда японский банк Nomura сообщал, что влияние антикоронавирусных ограничений на ВВП страны стало затрагивать лишь 19,3 процента экономики. Этот показатель в тот период снизился впервые с октября.