Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:31, 23 декабря 2022Экономика

Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая

Bloomberg: Китай столкнется с экономическим спадом зимой из-за новой волны COVID-19

Фото: Thomas Peter / Reuters

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае привел к заражению сотен миллионов человек и усилил опасения аналитиков и представителей бизнеса относительно того, что страна вновь столкнется с угрозой экономического спада. Об этом пишет Bloomberg.

Наибольший рост числа заражений наблюдается в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине, что отражается на трафике пассажиров в общественном транспорте и числе автомобилей на дорогах. Так, уровень пробок в 15 крупных городах страны оказался на 56 процентов ниже показателей января 2021 года — это хуже, чем в период весенних локдаунов, затронувших всю страну.

Согласно протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, ежедневно в стране могут заражаться по 37 миллионов человек, а по данным на 21 декабря, число заболевших могло достигать 248 миллионов, или 18 процентов населения.

Материалы по теме:
На крови. История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
На крови.История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
19 декабря 2022
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022

Из-за роста заболеваемости, который привел к нехватке мест в больницах и переполненным крематориям, люди стали меньше выходить на улицу и перемещаться по стране. Это может создать ситуацию, при которой зимой снизится потребительская и производственная активность в стране, которая только недавно отказалась от политики массовых локдаунов.

«Всплеск уровня заражения после ослабления ограничений на передвижение будет сдерживать экономическую активность зимой: в период с декабря по январь», — заявил аналитик M&G Investments Гуан И Лоу.

«В ближайшее время Китай столкнется с серьезными рисками для здоровья и экономики. Многие потенциальные потребители, вероятно, останутся дома и откажутся от перемещений, чтобы не заразиться», — сказал экономический аналитик Morning Consult Джесси Уиллер.

По данным агентства, значение одного из ключевых индексов, отражающего ситуацию с деловой активностью в высокотехнологичных отраслях экономики — EPMI (Emerging Industries Purchasing Managers’ Index), в декабре упало до 46,8 пункта, что свидетельствует об очередном экономическом спаде. В конце ноября EPMI находился на уровне 52,2 пункта (любой уровень выше 50 пунктов отражает рост деловой активности).

Еще 6 декабря казалось, что китайская экономика начала «выздоравливать» от COVID-19. Тогда японский банк Nomura сообщал, что влияние антикоронавирусных ограничений на ВВП страны стало затрагивать лишь 19,3 процента экономики. Этот показатель в тот период снизился впервые с октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Meizu вернулась на рынок смартфонов
Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет
Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая
Киберэксперт назвал уязвимую перед хакерами категорию смартфонов
Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента
Мужчина нашел способ путешествовать по миру и одновременно сидеть дома
Жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом
Диетолог дала рекомендации при переедании в новогоднюю ночь
Дерматолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.