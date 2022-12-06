Влияние локдаунов на китайскую экономику снизилось впервые с октября

Банк Nomura: негативное влияние COVID-19 на экономику Китая стало уменьшаться

Китайская экономика стала «выздоравливать» от COVID-19 и, по данным японского банка Nomura, локдауны теперь оказывают негативное влияние только на 19,3 процента ВВП страны, сообщает телеканал CNBC. Снижение произошло впервые с октября.

Еще 28 ноября политику нулевой терпимости к ковиду затрагивал 25,1 процент ВВП, что было выше даже того уровня, который наблюдался во время двухмесячного карантина в Шанхае весной. В то же время, по информации от Nomura, в начале октября этот показатель был намного меньше и составлял всего четыре процента ВВП. Сейчас страна наверняка остается плохо подготовленной к массовой волне заболеваемости коронавирусом, а ограничениями затронуто 452,5 миллиона человек (528,6 миллиона на прошлой неделе).

Рано или поздно Китаю придется научиться жить с COVID-19, но за промедление придется заплатить, отмечает аналитик банка Тин Лу. «Прекращение политики нулевой терпимости может обнадежить рынки, но мы предупреждаем, что путь к открытию китайской экономики будет не быстрым, болезненным и ухабистым», — сказали аналитики Nomura.

Уменьшение негативного эффекта для экономики произошло из-за ослабления антиковидных ограничений в таких крупных городах, как Пекин и Чжэнчжоу, где людям позволили пользоваться общественным транспортом без свежих отрицательных тестов на коронавирус. Однако меры по изоляции населения сильно отличаются в зависимости от города или провинции Китая и, например, в Гуанчжоу ресторанам планируют разрешить принимать гостей, тогда как в Пекине они по-прежнему работают только в формате доставки, отмечает CNBC.

Снятие некоторых запретов со стороны властей Китая произошло после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой «нулевой терпимости» к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.

