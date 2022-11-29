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12:46, 29 ноября 2022Мир

В городах Китая ослабили коронавирусные ограничения на фоне протестов

SCMP: на фоне протестов власти Пекина и Гуанчжоу ослабили некоторые коронавирусные меры

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Пекина и Гуанчжоу ослабили некоторые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на фоне протестов и призывов к прекращению ограничений после смертельного пожара в Урумчи. Об этом пишет South China Morning Post.

Органы здравоохранения в Пекине подчеркивают, что требуется определить зоны повышенного риска там, где высока вероятность распространения инфекции.

Решение принято на фоне протестов, продолжающихся с прошлой недели. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли 10 человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Акции, помимо Урумчи, прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и Шанхае. Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Власти жестко разгоняют митинги.

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Виктория Кондратьева
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