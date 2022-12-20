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16:32, 20 декабря 2022Мир

Крематории Китая оказались переполнены из-за эпидемии COVID-19

Medical Xpress: крематории Китая оказались переполнены из-за эпидемии COVID-19

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Крематории Китая оказались переполнены мертвыми телами из-за эпидемии COVID-19. Об этом пишет медицинский журнал Medical Xpress.

В связи со снятием карантинных ограничений в Китае произошел рост числа инфицированных коронавирусом. Помимо дефицита лекарств и сверхурочной работы больниц теперь наблюдаются перебои в работе крематориев и похоронных служб.

«Мы очень загружены, для хранения тел больше нет места в помещении-холодильнике», — цитирует журнал работника крематория в Чунцине.

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Отмечается, что такая картина наблюдается во многих китайских провинциях. По словам сотрудника крематория в Гуанчжоу, поток тел увеличился в несколько раз. «Сейчас мы кремируем более 40 тел в день, тогда как раньше это было около дюжины», — сказал он.

Снятие некоторых запретов со стороны властей Китая произошло после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой «нулевой терпимости» к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.

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Глеб Бажуткин
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