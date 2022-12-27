Друг рассказал об убитом матерью «из-за бесов» в Екатеринбурге подростке

Друг убитого матерью «из-за бесов» подростка в Екатеринбурге назвал его зашуганным

Один из подростков, убитых матерью «из-за вселившихся бесов», был жизнерадостным и общительным, несмотря на то, что его часто наказывали родители. Об этом рассказал порталу Е1.ru друг погибшего.

При этом он назвал мальчика зашуганным. «Он мог растеряться, если его громко называли по фамилии, но синяков на нем никогда не было», — отметил одноклассник.

В день убийства мальчик написал другу, но тот долго ему не отвечал. Подросток решил, что его не отпускают из дома родители. Позже, по словам подростка, учительница попросила найти фотографию одноклассника и собрать информацию о его увлечениях. Через какое-то время он узнал, что одноклассника больше нет.

Оба убитых матерью мальчика учились в школе №76: старший — в девятом классе, а младший — в третьем. Руководство образовательного учреждения отказалось комментировать случившееся.

До этого сообщалось, что 37-летняя мать, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.

О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление. До приезда полиции россиянка лежала с телами на кровати. Полицейские установили, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую утащил у отца.