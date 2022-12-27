Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 27 декабря 2022Россия

Друг рассказал об убитом матерью «из-за бесов» в Екатеринбурге подростке

Друг убитого матерью «из-за бесов» подростка в Екатеринбурге назвал его зашуганным

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Один из подростков, убитых матерью «из-за вселившихся бесов», был жизнерадостным и общительным, несмотря на то, что его часто наказывали родители. Об этом рассказал порталу Е1.ru друг погибшего.

При этом он назвал мальчика зашуганным. «Он мог растеряться, если его громко называли по фамилии, но синяков на нем никогда не было», — отметил одноклассник.

В день убийства мальчик написал другу, но тот долго ему не отвечал. Подросток решил, что его не отпускают из дома родители. Позже, по словам подростка, учительница попросила найти фотографию одноклассника и собрать информацию о его увлечениях. Через какое-то время он узнал, что одноклассника больше нет.

Оба убитых матерью мальчика учились в школе №76: старший — в девятом классе, а младший — в третьем. Руководство образовательного учреждения отказалось комментировать случившееся.

До этого сообщалось, что 37-летняя мать, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.

О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление. До приезда полиции россиянка лежала с телами на кровати. Полицейские установили, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую утащил у отца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»
Тренер поделилась мнением об отказе от диеты и спорта на время праздников
Бивол заявил о желании подраться с Бетербиевым
Главы стран СНГ собрались на завтрак
В Херсонской области убили заподозренных в связях с Россией супругов
Собиравшихся взорвать военкомат мужчин ликвидировали на окраине Нальчика
Собака включила фен и устроила пожар в спальне
Берег Енисея «укрепили» унитазами
В Госдуме назвали цену исключения России из ООН
Италия оценила готовность России к переговорам по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.