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12:11, 27 декабря 2022Среда обитания

Берег Енисея «укрепили» унитазами

В Красноярском крае на берегу Енисея образовалась свалка из унитазов и арматуры

Фото: телеграм-канал «Светланы Радионовой»

В Красноярском крае на берегу Енисея образовалась свалка из битых унитазов, гипсокартона, кафеля, арматуры и другого строительного мусора. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Борус».

Общая площадь загрязнения, образовавшегося в поселке Есаулово Березовского района, составила 820 квадратных метров. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объяснила, что, по словам представителей местной администрации, скопление мусора возле берега Енисея служит укреплением перед дальнейшим благоустройством набережной.

Она добавила, что, когда активисты потребовали устранить свалку, на место приехала тяжелая техника и сровняла мусор с землей, а затем засыпала его песком. При этом в ходе процесса были вырваны с корнем деревья, посаженные местным жителем. В данный момент специалисты Росприроднадзора занимаются контролем ситуации на месте.

В октябре стало известно, что в Калуге недавно отремонтированную набережную реки Оки забросали мусором. Мэр города Дмитрий Денисов объяснил, что причиной этому стало отсутствие урн из-за недостатка средств, выделенных на обновление территории, на установку малых архитектурных форм.

Полина Кислицына
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