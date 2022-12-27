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07:30, 27 декабря 2022Путешествия

Пилот посадил самолет, помог потушить пожар на борту и прослыл героем

Капитан самолета JetBlue помог потушить взорвавшийся на борту ноутбук одного из пассажиров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: J. Scott Applewhite / AP

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в самолете, готовящемся к высадке пассажиров, произошел пожар — потушить возгорание членам экипажа помогал капитан воздушного судна. Об этом пишет Mirror.

Когда самолет авиакомпании JetBlue направлялся к выходу на посадку, в ноутбуке одного из пассажиров взорвалась литиевая батарея. Экипаж рейса немедленно принялся тушить очаг возгорания — по словам очевидцев, к ним присоединился капитан воздушного судна. «Он [капитан] вылетел из кабины, схватил огнетушитель. Парень был великолепен и потушил огонь», — рассказали они.

За отважность пилот прослыл героем, его быстрые действия сравнили с движениями О. Джей Симпсона (американский раннинбек). Спасатели и экипаж самолета эвакуировали 67 пассажиров с помощью системы аварийного спуска, еще 60 самостоятельно покинули борт. В результате инцидента семь человек получили легкие травмы, включая отравление дымом и ушибы локтей.

Ранее в декабре пассажиры, опоздавшие на самолет из Москвы в Красноярск, описали очереди в столичном аэропорту Шереметьево фразой «просто ад». Россияне пожаловались на затянутые процедуры досмотра, из-за которых им не удалось вовремя попасть на рейс.

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Дарья Рыбак
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