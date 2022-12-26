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16:25, 26 декабря 2022Путешествия

Опоздавшие на рейс россияне описали очереди в Шереметьеве фразой «просто ад»

Пассажиры в Шереметьеве опоздали на рейс в Красноярск из-за затянутой процедуры досмотра

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Пассажиры, опоздавшие на самолет из Москвы в Красноярск, описали очереди в столичном аэропорту Шереметьево фразой «просто ад». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россияне пожаловались на затянутые процедуры досмотра, из-за которых им не удалось вовремя попасть на рейс. «За стеклянными дверями просто ад был: досмотр вручную, включали технику, по три раза через рамку», — пояснили они.

По словам туристов, когда они наконец подошли к выходу на посадку, она уже закончилась. «Опоздали на посадку на две минуты мы лично, — добавили они. — Бежали, конечно, бегом. Всего было 13 опоздавших, сообщивших, что они на Красноярск».

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Пассажиры подчеркнули, что авиакомпания и создавшие эту ситуацию сотрудники аэропорта пытаются снять с себя ответственность, заявляя, чтобы опоздавшие решали свои проблемы самостоятельно.

Ранее в декабре около тысячи туристов застряли в московском аэропорту Внуково и не смогли вылететь в Египет. Причиной отмены рейсов стал запрет Иордании на пропуск самолетов ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.

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Фариза Бацазова
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