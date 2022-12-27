Подросток выловил рыбу и получил за это 940 тысяч рублей

В Австралии подросток случайно победил в соревновании рыболовов и получил 940 тысяч рублей

Подросток из австралийского города Саншайн-Кост, поймавший баррамунди длиной 107 сантиметров, случайно принял участие в конкурсе рыболовов и получил за это 20 тысяч австралийских долларов (940 тысяч рублей). Об этом сообщает Sunshine Coast News.

16-летний Билли Перск вместе с другом отправился на рыбалку на озеро Тинару вблизи города Кэрнс. Приятели решили не пользоваться каяками и попробовать рыбачить с берега. В два часа ночи Перску попалась крупная баррамунди. Юноша долго боролся с рыбой, но все же вытащил ее на берег, Австралийцы сфотографировали улов, сняли его на видео, а затем отпустили баррамунди в воду.

Позднее друг Перска Том Халлем узнал, что в полночь на нескольких озерах, в том числе на Тинару, начались соревнования по рыбной ловле. Он позвонил Перску и сообщил ему эту новость. Подростки позвонили в Департамент сельского хозяйства и рыбных ресурсов и обнаружили, что они, сами того не зная, приняли участие в конкурсе и победили. Им попалась одна из самых крупных рыб, которых можно выловить в озере.

За победу Перск получил приз в размере 20 тысяч австралийских долларов (940,4 тысячи рублей). «Направляясь на рыбалку, мы не ожидали, что случится что-то подобное», — подчеркнул Перск. Он намерен поделиться деньгами с Халлемом, который нашел в соцсети информацию о конкурсе. «Он узнал о соревнованиях и довез меня на машине до Кэрнса. Думаю, будет справедливо поделиться выигрышем с ним», — заявил юноша.

Свою часть выигрыша австралиец планирует использовать для покупки машины. «Моя мама любит рыбалку так же, как я, и это здорово. Она не могла поверить в то, что я выиграл. Я думаю, она до сих пор не осознала в полной мере эту новость», — заявил он.

В ходе соревнований 20 рыб были помечены специальными метками и выпущены в несколько озер, в том числе Тинару. Выигрыш варьируется от тысячи австралийских долларов (46,4 тысячи рублей) до 20 тысяч австралийских долларов (940 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбку весом 30 килограммов. Пойманному мужчиной экземпляру около 20 лет.