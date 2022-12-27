Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:31, 27 декабря 2022Экономика

Стремительное снижение цен на газ в Европе объяснили

Замглавы ФНЭБ Гривач: стремительное снижение цен на газ в Европе связано с теплой погодой

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стремительное снижение цен на газ в Европе связано с теплой погодой. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

«Снижение цен — это реакция на теплую и ветреную погоду. Как следствие — низкие темпы расхода газа из ПХГ (подземных хранилищ газа — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил замглавы ФНЭБ.

Материалы по теме:
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о дефиците газа в Европе. Новак отметил, что за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии европейские страны уже снизили потребление на 40-50 миллиардов кубометров, а решение о введении потолка цен на газ и нефть приведет к глубокому и долгосрочному кризису.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Цены на газ в Европе обвалились
Врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье
Украина увидела пренебрежение со стороны одной европейской державы
Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля
Росгвардия обнаружила тайники с оружием и минами ВСУ в ЛНР
Бодибилдершу раскритиковали в спортзале за чересчур откровенный наряд
Стремительное снижение цен на газ в Европе объяснили
Замначальника Красноярской железной дороги получил взятку автомобилем
Россиянина осудили за заражение детей сожительницы туберкулезом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.