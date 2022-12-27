Стремительное снижение цен на газ в Европе объяснили

Замглавы ФНЭБ Гривач: стремительное снижение цен на газ в Европе связано с теплой погодой

Стремительное снижение цен на газ в Европе связано с теплой погодой. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

«Снижение цен — это реакция на теплую и ветреную погоду. Как следствие — низкие темпы расхода газа из ПХГ (подземных хранилищ газа — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил замглавы ФНЭБ.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о дефиците газа в Европе. Новак отметил, что за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии европейские страны уже снизили потребление на 40-50 миллиардов кубометров, а решение о введении потолка цен на газ и нефть приведет к глубокому и долгосрочному кризису.