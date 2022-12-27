В Госдуме призвали ограничить госслужбу для «убежавших» от мобилизации
Депутат Госдумы Олег Голиков заявил, что уехавшие от частичной мобилизации россияне должны быть ограничены в праве на прохождение государственной службы. Своим предложением он поделился в Telegram-канале.
«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — высказался депутат.
Соответствующая инициатива предусматривает и ограничение права избираться на должности в российские органы муниципальной и государственной власти.
Ранее в Петропавловске-Камчатском военнослужащий получил срок за отказ участвовать в спецоперации на Украине — его приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении. По данным следствия, 6 октября мужчина, находясь в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский, нарушил устав, отказавшись выполнить приказ командира воинской части и поехать в зону СВО.