В Госдуме призвали ограничить госслужбу для «убежавших» от мобилизации

Депутат Голиков призвал ограничить право на госслужбу для уехавших от мобилизации россиян

Депутат Госдумы Олег Голиков заявил, что уехавшие от частичной мобилизации россияне должны быть ограничены в праве на прохождение государственной службы. Своим предложением он поделился в Telegram-канале.

«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — высказался депутат.

Соответствующая инициатива предусматривает и ограничение права избираться на должности в российские органы муниципальной и государственной власти.

Ранее в Петропавловске-Камчатском военнослужащий получил срок за отказ участвовать в спецоперации на Украине — его приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении. По данным следствия, 6 октября мужчина, находясь в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский, нарушил устав, отказавшись выполнить приказ командира воинской части и поехать в зону СВО.