Российский военный получил срок за отказ участвовать в спецоперации

На Камчатке военного отправили в колонию-поселение за отказ участвовать в спецоперации

В Петропавловске-Камчатском военнослужащий Алексей Б. получил срок за отказ участвовать в спецоперации на Украине — его приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает издание «Кам 24».

По данным следствия, 6 октября мужчина, находясь в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский, нарушил устав, отказавшись выполнить приказ командира воинской части и поехать в зону СВО.

Известно, что военнослужащий уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

23 декабря сообщалось, что в Челябинске суд дал 5 лет контрактнику за уход из части и уклонение от мобилизации.