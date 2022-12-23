Российского военного осудили на пять лет за уклонение от мобилизации

В Челябинске суд дал 5 лет контрактнику за уход из части и уклонение от мобилизации

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и одному месяцу лишения свободы контрактника, который покинул воинскую часть и уклонялся от частичной мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Рядовой был признан виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части и неявка в срок без уважительных причин на службу»). Он также оштрафован на 15 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что 22 сентября военнослужащий покинул расположение части после того, как накануне на территории страны была объявлена частичная мобилизация. 26 сентября его нашли сотрудники военной полиции в Челябинске и доставили в военную комендатуру.

21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что от частичной мобилизации в России было освобождено более 830 тысяч человек. Эти россияне работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах. Всего в ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, пребывавших в запасе.

