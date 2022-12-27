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19:24, 27 декабря 2022Среда обитания

Жители аварийного здания в России предложили снять в их доме фильм ужасов

Жители аварийного дома в ХМАО предложили Paramount Pictures снять у них фильм ужасов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители аварийного дома в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе пригласили американскую киностудию снять в их здании фильм ужасов. Россияне обратились с соответствующим предложением к сотрудникам Paramount Pictures, сообщает издание NEFT.

Вместе с письмом жильцы отправили видео, на которым видно интерьер дома по адресу улица Киевская, 66. В здании сильно прогнили потолки и полы, сломалась сантехника, заржавели и начали протекать трубы. Судя по фото из подвального помещения, дом держится на полуразрушенных конструкциях.

В письме отмечается, что состояние здания «настолько ужасно, что напугает любого». Журналисты попросили администрацию Нягани прокомментировать ситуацию. В мэрии сообщили, что запрос редакции находится на рассмотрении.

Ранее в декабре сообщалось, что в квартире многодетной матери из города Дзержинска Нижегородской области рухнул потолок. Обрушение произошло из-за протекающей крыши. Жильцы дома обращались в управляющую компанию и аварийную службу, но сотрудники не смогли решить проблему.

Александра Качан
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