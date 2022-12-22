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18:59, 22 декабря 2022Среда обитания

В квартире многодетной матери из российского города рухнул потолок

В Дзержинске Нижегородской области в квартире многодетной матери рухнул потолок

Кадр: телеграм-канал «Ni Mash»

Из-за протекающей крыши в квартире многодетной матери из города Дзержинск Нижегородской области рухнул потолок. Никто из жильцов не пострадал, передает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в доме по адресу Дзержинского, 37. В момент обрушения потолка хозяйка квартиры Екатерина была на работе, а ее пятеро детей — в другой комнате. Вернувшись домой, россиянка обнаружила, что на кухне рухнула штукатурка и другие части потолка. Семье пришлось переехать в общежитие.

Попавшая из-за обвалившегося потолка в квартиру Екатерины вода начала проникать к соседям. Проживающая этажом ниже Ольга позвонила в аварийную службу, где ей посоветовали обратиться в управляющую компанию. В управляющей компании женщине сообщили, что больше не обслуживают дом, и не дали дальнейших рекомендаций.

Согласно документам, в подвале дома недавно провели ремонт, однако, по словам Ольги, подвала в здании нет. В бумагах также указано, что износ постройки составляет 15 процентов. Ольга уверена, что данные неверные, а износ доходит минимум до 50 процентов.

В июле обвалившаяся в Подмосковье штукатурка покалечила троих детей. ЧП произошло в городе Видном, в детском саду № 27. Обрушение произошло во время тихого часа.

Александра Качан
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