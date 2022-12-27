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19:02, 27 декабря 2022Бывший СССР

В США указали на нарушение Зеленским ключевого требования ЕС

Politico: Зеленский проигнорировал требования ЕС ради контроля над Конституционным судом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейская и Венецианская комиссии «забили тревогу» из-за нового закона о реформе Конституционного суда на Украине, который был принят с нарушением рекомендаций Еврокомиссии. Таким образом, пишет американское издание Politico, Киев проигнорировал ключевое требование ЕС.

«Новая реформа грозит политическим вмешательством в орган, который будет фильтровать кандидатов в судьи. Это может стать серьезным препятствием на пути европейских устремлений Украины», — указывается в материале.

Politico приводит слова украинского общественного и государственного деятеля Виталия Шабунина, который предупредил, что новая процедура отбора судей позволит администрации президента Украины Владимира Зеленского контролировать Конституционный суд.

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«Это фантастический риск. Конституционный суд является единственным институтом, который в настоящее время ограничивает политическую власть в стране. И именно потому, что он не контролируется правительством, он может контролировать правительство», — добавил соучредитель и председатель фонда DEJURE, занимающегося реформированием системы правосудия, Михаил Жернаков.

В материале говорится, что реформа Конституционного суда на Украине предусматривает создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. Уточняется, что консультативная группа будет выбирать кандидатов простым большинством голосов, однако их решение не станет окончательным.

Ранее Зеленский утвердил закон об отборе судей Конституционного суда страны. Он это сделал, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии доработать документ, в том числе включить еще одного члена из независимых международных экспертов в Совещательную группу, которая будет проводить проверку кандидатов в Конституционный суд.

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Варвара Кошечкина
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