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10:35, 27 декабря 2022Экономика

Минфин высказался о повышении налогов для уехавших россиян

Силуанов о повышении налогов для уехавших россиян: решение должно быть взвешенным

Фото: AP

Решение по поводу изменения налогообложения для уехавших россиян должно быть взвешенным, «здесь главное — не навредить», заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РБК.

Он сказал, что в целом со своей позицией кабинет министров еще не определился. «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могу стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить. Зарегистрируют компанию за рубежом, а оказывать услуги будут на территории России», — предупредил Силуанов.

Другой вариант, который рассматривают власти, — внести налоговую поправку, которая позволит оказывать определенные услуги из-за рубежа на территории России и платить налоги здесь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 декабря призвал отменить преференции для покинувших страну россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения

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Платон Щукин
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