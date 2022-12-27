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23:57, 27 декабря 2022Россия

Кадыров объяснил потери ВСУ словами «простая арифметика»

Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами «простая арифметика».

По словам Кадырова, украинские военные несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована. «Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — заявил Кадыров.

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Лидер республики рассказал, что специальная военная операция (СВО) на Украине идет согласно плану, о чем ему доложил депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с командирами чеченских подразделений. По его словам, существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают, а выполнение оперативных задач идет планомерно и неспешно, за счет чего удается значительно снизить ущерб личному составу.

Кадыров добавил, что новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку российским войскам, что напрямую подтверждают успехи на основных участках.

Ранее Рамзан Кадыров назвал непростым 2022 год. Он отметил, что уходящий год был полон горестных и радостных событий, но главное достижение — «единство в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад».

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Марина Совина
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